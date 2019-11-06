"موانئ دبي" تستقبل أولى سفن الخط السعودي "بحري" في ميناء السخنة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة موانئ دبي العالمية السخنة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها استقبلت سفينة الشحن السعودية "بحري أبها" ذات مساحة التحميل البالغة 24.581 متراً مربعاً على سبعة طوابق وسطحين متحركين، في خطوة تعزز سعيها لتوسيع محفظتها من خطوط الشحن العالمية لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في مصر.

وتعتبر "بحري أبها" أول سفينة شحن متعددة الأغراض من خط الشحن السعودي "بحري"، الذي يعد أكبر مالك ومشغل ناقلات المواد الكيميائية في الشرق الأوسط، وآخر من انضم إلى قائمة موانئ دبي العالمية من الخطوط البحرية الرائدة مثل أوشن ألاينس، ذا ألاينس، إم إس سي، وميرسك.

وقال أجاي سينج - المدير التنفيذي لـ "موانئ دبي العالمية-السخنة": "يسرنا أن نضيف "البحري" إلى مجموعتنا المتنامية من خطوط الشحن الرائدة والشركاء الاستراتيجيين، مع استمرارنا في تمكين قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في مصر من خلال موقعنا المركزي جنوب قناة السويس الذي يعد المحور الرئيسي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف أن عبت الخدمات والمرافق ذات المستوى العالمي في الميناء لعبت دوراً أساسياً في جذب أفضل خطوط الملاحة على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث تسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز القيمة المضافة إلى عمليات عملائنا من خلال تحسين الإنتاجية والسرعة وتخفيض تكاليف الشحنات الخاصة بهم، بحسب البيان.

وأضاف سينج أن "تشكيل فهم عميق لاحتياجات عملائنا اللوجستية والتجارية يمثل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية موانئ دبي العالمية السخنة لتسهيل العلاقات مع المستوردين والمصدرين والمساهمة في نمو السوق المصري."

وسيستفيد الخط الملاحي "البحري" من مشروع التطوير المستدام الجديد في موانئ دبي العالمية السخنة، والذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية عن طريق استخدام الرافعات مزدوجة الحركة، وكذلك تحسين نموذج التشغيل، وإعادة تصميم نظام فحص فعال وشامل.

وأشار البيان إلى أن موانئ دبي العالمية أطلقت نظام تعيين المركبات (VAS) لتحسين تدفق المركبات الثقيلة من وإلى الميناء، وقد تم تصميم النظام الذي يعتمد على التتبع عبر الإنترنت لزيادة سرعة التشغيل وكفاءته.

وتستهدف موانئ دبي العالمية السخنة المزيد من التطوير من خلال تنفيذ الحوض الثاني الذي سيزيد من طاقته الاستيعابية من خلال زيادة حركة المرور لسفن الشحن إلى الميناء عند اكتمال الحوض الجديد في العام 2020، وفقا لما ذكره البيان.

وستكون موانئ دبي العالمية السخنة أول الموانئ المصرية التي تقدم البوابات الإلكترونية للسوق المحلي من خلال مشروع أتمتة بوابة المحطة والذي تم تصميمه لتخفيض الوقت اللازم للتعامل مع الشحنات بشكل ملحوظ.

الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى ناقلات النفط والخدمات اللوجستية والبضائع الجافة، يقدم خط "البحري" خدمات متعددة الأغراض بما في ذلك "الرورو" والبضائع العامة والرافعات الثقيلة، والحاويات في منطقة الهند والبحر الأحمر وأوروبا وأمريكا الشمالية لأمريكا الجنوبية، وسيتم توظيف هذه الخدمات لنقل البضائع من المناطق الصناعية في البحر الأحمر عبر ميناء السخنة، من خلال موقعه الفريد بالقرب من العديد من المناطق الصناعية الهامة والحيوية.