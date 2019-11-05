"كليوباترا" تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على مستشفى الكاتب

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد نقل النشاط التشغيلي لمستشفى الكاتب تحت إدارة وعلامة شركة مستشفى كليوباترا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 279 مليون جنيه مقابل قيمة شراء الأصول العقارية التابعة للمستشفى، إضافة لقيمة نقل نشاط وأصول المستشفى تحت علامة شركة مستشفى كليوباترا وفقا لشروط الاتفاقية مع الشركة المشغلة.

وبحسب بيان أرسلته المستشفى اليوم الثلاثاء للبورصة المصرية، فإن توقيع العقد جاء بعد إتمام عملية شراء أصول المستشفى العقارية في ديسمبر 2018.

وقالت الشركة إن كيلوباترا ستتولى جميع العمليات اليومية بالمستشفى بدءًا من 6 نوفمبر الجاري.

وحصل مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة العادية خلال اجتماعها 3 ديسمبر2018، وذلك تنفيذا لصفقة استحواذ مستشفى كليوباترا على مستشفى الكاتب.

وتقع مستشفى الكاتب بحي الدقي بمحافظة القاهرة، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 89 سريرا، كما تضم مركز مميز لعلاج أمراض الكلى.

وشهدت مستشفى الكاتب مؤخرا إجراء العديد من التحديثات الرئيسية لمنشآتها ومعداتها الطبية، بحسب بيان الشركة.

وتعتزم شركة مستشفى كليوبترا إجراء المزيد من التحديثات وإضافة معدات طبية متطورة للارتقاء بقدراتها وتحوليها مركز متميز في علاج أمراض المسالك البولية.

وقال أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، إن عملية الاستحواذ على مستشفى الكاتب تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الشركة والتي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الطبية.

وتابع عز الدين، أن عملية الاستحواذ التي تنفذها المجموعة في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها، والتي تهدف إلى التوسع بشبكة المستشفيات التابعة وتنمية تواجدها.

وتعتبر شركة كليوباترا أكبر مجموعة مستشفيات في القطاع الخاص من حيث عدد الأسرة وكذلك عدد المستشفيات التابعة لها في السوق المصري، بحسب البيان.