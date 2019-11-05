أكثر من ٣٠٠ ألف عرض.. تفاصيل "البلاك فرايداي" من جوميا

كتب- علاء حجاج:

قال حسين وهدان، مدير التخطيط التجاري بشركة جوميا، إن الشركة تستهدف إطلاق أكبر موسم تخفيضات "بلاك فرايداي" في تاريخ الشركة.

وأضاف، على هامش مؤتمر إطلاق تخفيضات بلاك الفرايداي، أن هذا العام تشهد تخيفضات بلاك فرايداي أكثر من ٣٠٠ ألف عرض وأكثر من ٧ آلاف عارض ، فيما نخطط لاجتذاب نحو ٤٠ مليون زائر خلال تخفيضات البلاك فرايداي.

وقال معتز سامي، المدير التجاري لشركة جوميا، إن هناك العديد من الشركات تشارك في موسم البلاك فرايداي مثل سامسونج وشاومي وبامبرز اندورا وموبيل وغبور والبنك الأهلي المصري.

وأوضح سامي، أن التخفيضات ستبدأ يوم 8 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر ، وخلال أيام الجمعة سيتم إطلاق حملة فلاش سيل وهو يوم التخفيضات الأكثر من 50٪ ولكن بكميات محدودة ومعروضة لفترة قصيرة.

وكذلك سيكون هناك يوم لتخفيضات الموبايل ويوم لتخفيضات الإلكترونيات ويوم لتخفيضات منتجات السوبر ماركت .

وأوضح أن خلال البلاك فرايداي ستطلق سامسونج هاتفها المميز m30s عبر جوميا بشكل حصري.