البنك الأهلي يطلق مبادرة تحصيل أقساط الإسكان الاجتماعي بالمحمول في ديسمبر

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري إنه سيطلق بداية من ديسمبر المقبل مبادرة تتيح من خلالها خدمة التحصيل الالكتروني لأقساط التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وبحسب ما ذكره هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء فإن البنك يهدف من خلال إطلاق تلك الخدمة إلى الاستفادة من كافة الامكانيات والوسائل التكنولوجية المتاحة لديه في تدعيم أساليب الدفع الإلكترونية.

وأطلق البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي، مبادرة لتحصيل أقساط وحدات الإسكان الاجتماعي عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وتبدأ هذه المبادرة من أول ديسمبر المقبل، وهي مقصورة حاليًا على أكبر 5 بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وهي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والتعمير والإسكان.

وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في البيان إن الخدمة تتيح السداد من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بسهولة حيث لا يحتاج العميل لزيارة مقر فرعه لسداد الاقساط الشهرية المستحقة.

وأضافت أن الخدمة تتاح مجاناً بدون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أيه أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة وهي متاحة لكافة محافظ الهاتف المحمولز

وذكر البيان أن البنك الأهلي ضخ تمويلات بقيمة 7.7 مليار جنيه استفاد منها 75 ألف عميل في مبادرة التمويل العقاري منذ ديسمبر 2015 وحتى نوفمبر 2019، بينما وصل عدد المشتركين في محفظة الفون كاش إلى حوالي 1.7 مليون عميل.

وبحسب الباز فإنه يمكن تغذيه محفظة الهاتف المحمول نقدا من خلال شبكه الصارف الآلي للبنك الأهلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن تغذيه المحفظة عن طريق منافذ شركه "فوري" كمقدم خدمه معتمد حاليًا، مع استمرار العمل على زيادة عدد الشركات ضمن شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين.

وتتيح الخدمة أيضا إمكانيه السحب النقدي من المحفظة وهي الخدمات التي سبق أن أطلقها البنك ضمن استراتيجيته للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي يحرص على توفيرها للعملاء وتطويرها بشكل مستمر.

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