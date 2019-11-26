توفيق: نأمل البدء في تصنيع سيارة كهربائبة بمصر في النصف الثاني من 2020

كتبت-شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته تأمل بدء العمل في مصنع السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة صينية خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر قطاع الأعمال استشراف المستقبل اليوم الاثنين "حصلنا على دعم الشركة الصينية ونأمل في النصف الثاني من 2020 يكون لدينا مصنع السيارات بالفعل".

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بمستقبل السيارات فإن الوزارة تتعاون مع الصين التي تعد رائدة في هذه الصناعة وهو شريك حكومي لديه 5 شراكات مهمة.

السيارة التي تم اختيارها سيارة مجربة في الصين وزرنا المصنع ونستقبل وفدا من الشركة الخميس المقبل، بحسب الوزير.