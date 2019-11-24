13 % تراجعًا في قيمة واردات مصر البترولية خلال الربع الأول من العام المالي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول اليوم الأحد إن قيمة الواردات البترولية لمصر انخفضت بنسبة حوالي 13% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.

وبحسب البيان من الوزارة فإن قيمة الواردات من الخام والمنتجات البتروليـة خلال هذه الفترة بلغ حوالي 2.7 مليار دولار بانخفاض نسبته حوالي 13% بالرغم من زيادة الكميات المستوردة بنسبة طفيفة بلغت 0.4% بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.

وانخفضت قمية صادرات مصر من البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.42 مليار دولار مقابل 2.87 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بانخفاض قدره 15.7%، بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن كميات الصادرات ارتفعت بنسبة حوالي 2.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وبحسب البيان فإن قطاع البترول نجح في تنفيذ عددًا من من المشروعات الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي والتي تمثل إضافة قوية لصناعة التكرير المصرية.

وأضاف البيان أن خلال هذه الفترة تم التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير والذي يهدف إلى تحويل المازوت إلى مقطرات وسطى عالية الجودة وإنتاج حوالي 2.3 مليون طن سولار سنويًا و522 ألف طن ريفورمات سنوياً و79 ألف طن بوتاجاز سنوياً، 599 ألف طن سنوياً من وقود نفاثات و336 ألف طن سنوياً من النافثا الخفيفة و96 ألف طن سنوياً من الكبريت، و453 ألف طن سنوياً من الفحم وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليون دولار.

وتحت توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 305.5 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل اجمالى الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 10.4 مليون وحدة سكنية، بحسب البيان.

وقال البيان إنه تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجاري و3 مصانع.

وأضاف أنه تم تحويل 4613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال هذه الفترة ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة 288.4 ألف سيارة.

وقال إن معدل نمو الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغـازات خــــلال هــــــذه الفترة حوالي 19.6 مليون طن بانخفاض نسبته 2.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف أن استهلاك المنتجات البترولية حوالي 7.5 مليون طن بنقص نسبته 5.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%.

وارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4% بينما ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% وذلك لتحول شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات لاستخدام البنزين 95 بديلاً عن 92 نظرا لتقارب سعرهما، وانخفض استهلاك السولار بنسبة 3.5% ويرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالي 56%، وانخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.

وذكر البيان أن خلال الربع الأول من العام بلغ استهلاك الغازات أكثر من 12 مليون طن تمثل حوالي 62.3% من إجمالي الاستهلاك المحلي وبانخفاض نسبته 4.9% عن الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك إلى نقص كمية استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنسبة 6%.

وقال البيان إن تم تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة بالإضافة إلى محطتين تم تقنين أوضاعها بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة.

وفتحت الوزارة 3 مراكز توزيع بوتاجاز جديدة لأسطوانات البوتاجاز خلال هذه الفترة بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة ، ليبلغ إجمالي عدد مراكز توزيع البوتاجاز بجميع أنحاء الجمهورية 3052 مركزاً، وفقًا للبيان.

وانتهت الوزارة في يوليو الماضي من خط المازوت جنوب حلوان / بياض العرب بطول 18 كم وقطر 16 بوصة بتكلفة حوالي 65 مليون جنيه.

وقالت الوزارة إنه في أغسطس الماضي انتهت من خط منتجات المحلة / شاوة بطول 35 كم وقطر10 بوصة بتكلفة حوالي 107 ملايين جنيه.

وفي يوليو 2019 الانتهاء من تشغيل 4 صهاريج جديدة (سولار، بنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول بسعة إجمالية 45 ألف متر مكعب وبتكلفة حوالي 70 مليون جنيه.

وقال إنه فى يوليو 2019 تم الانتهاء من إنشاء خط التينة/ العاصمة الادارية الجديدة (المرحلة الأولى والثانية) بقطر 42 بوصة وطول 165 كم بمرحلتيه الأولى والثانية وبتكلفة إجمالية حوالي 3.3 مليار جنيه.