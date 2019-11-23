الأوروبي لإعادة الإعمار يوقع اتفاقية مع بنك مصر بـ 500 مليون جنيه

كتب-منال المصري ومصطفى عيد:

وقع محمد الإتربي، رئيس بنك مصر وسوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية لمساهمة الثاني بـ 500 مليون جنيه في عملية توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية

وجاء ذلك خلال منتدي أفريقيا 2019 الذي شهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية ومصر لدعم المشروعات التنموية.

وكان بنك مصر وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية أعلنوا، عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 4 مليارات جنيه، وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني -AA من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

وسوق التحالف بين بنك مصر وثروة، الإصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، ويشهد الإصدار إقبالا كبيرا من قبل العديد من المستثمرين.