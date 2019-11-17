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    مؤشر البورصة يغلق على ارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم

    03:00 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    مؤشر البورصة يغلق على ارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    القاهرة- مصراوي:

    ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيقة بلغت 0.07% إلى مستوى 14556 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

    وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.63%.

    وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 360.8 مليون جنيه، في المقابل سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة بلغت 247.02 مليون جنيه و113.8 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.43% بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

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