سحر نصر ورئيسة المؤسسة العالمية السويسرية تبحثان زيادة الاستثمارات بين البلدين

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزيرة، سحر نصر التقت سيمون ويس فيديلي، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة العالمية السويسرية، التابعة للاتحاد السويسري، خلال زيارتها لمدينة يورخ.

وبحسب البيان اليوم الجمعة فإن الجانبين بحثا زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر والتي وصلت إلى 1.85 مليار دولار، من خلال تشجيع المؤسسة العالمية السويسرية، للشركات السويسرية لضخ استثمارات جديدة في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن مصر حريصة على جذب الاستثمارات السويسرية والاستفادة من الخبرات السويسرية في التكنولوجيا والابتكار.

وعرضت الوزيرة، المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر والاصلاحات الاقتصادية التي تمت وانعكست علي المؤشرات الاقتصادية وكذا الحوافز والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وفقًا للبيان.

ونقل البيان إشادة سيمون ويس فيديلي، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة العالمية السويسرية، بمناخ الاستثمار في مصر والذي يجذب الكثير من الشركات السويسرية للتوسع في نشاطها في ظل التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار، وما تضمنته من حوافز للشركات عند قيامها بتوسعات جديدة.

وقالت إن مصر تعد أكبر سوق تصدير لسويسرا في أفريقيا.

واتفق الجانبان، على قيام المؤسسة السويسرية، بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر، من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتنظيم زيارات للشركات السويسرية للتعرف على فرص الاستثمار في مصر.

وقال البيان إن سحر نصر، ألتقت بيتر جيسلر، رئيس المؤسسة السويسرية لتأمين مخاطر الصادرات، حيث تم بحث فتح افاق جديدة للتعاون مع مصر لتوفير ضمانات في مجال السيارات وتحلية المياه والمجالات الأخرى ذات الأولوية لمصر.

وأضاف البيان إن الجانبين بحثا التعاون في تطوير قطاع القطن من خلال التعاون بين المؤسسة وبنك UBS السويسري لشراء المعدات الجديدة من شركة ريتر السويسرية لصالح شركة القطن التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بالتنسيق مع وزارة قطاع الأآعمال العام.

وزارت الوزيرة، مصنع مجموعة ريتر السويسرية لصناعة وتطوير تكنولوجيا ماكينات الغزل والنسيج، أحد أكبر المؤسسات الرائدة في توريد الآلات الخاصة بالنسيج.

وألتقت الوزيرة مع نوربرت كلابر، المدير التنفيذي للمجموعة، حيث تم بحث زيادة استثمارات المجموعة في مصر، في إطار التعاون معها لتطوير قطاع المنسوجات في مصر والاستفادة من الخبرة السويسرية لتطبيق أحدث التكنولوجيا المستخدمة، بحسب البيان.

يذكر أن مجموعة ريتر السويسرية تورد آلات ومعدات للشركة القابضة للقطن، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بقيمة 180 مليون فرنك سويسري لتنفيذ 16 مشروعًا في 7 محافظات على مستوى الجمهورية.