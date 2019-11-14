"الاستثمار القومي" يخفض الفائدة 1% على الشهادة ذات العائد الأعلى بمصر

كتبت- منال المصري :

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام، التي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي المصري.

وأضاف منتصر لمصراوي إلى أن العائد الحالي على الشهادة بعد الخفض وصلت إلى 13.75% بدلًا من 14.75% سنويا، بدورية صرف شهرية للعائد.

وذكر أن قرار البنك بخفض الفائدة يتماشى مع قرار البنك الأهلي بخفض الفائدة على شهاداته البلاتينية، ويأتي ذلك في ضوء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض.

وكانت الفائدة على شهادة الاستثمار "ب" لأجل عام تتصدر الأعلى فائدة ضمن الشهادات المتوفرة على مستوى الجهاز المصرفي حتى اليوم.

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