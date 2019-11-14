سحر نصر تعقد لقاءات مع مسؤولي منتدى "دافوس" ومنظمة التجارة العالمية بجنيف

كتب- مصطفى عيد:

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بورغه برنده، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، خلال زيارتها إلى مدينة جنيف السويسرية، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتقدم الذي تحرزه مصر على كافة الأصعدة ولاسيما في المجال الاقتصادي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر من الاقتصادات سريعة النمو في العالم.

وعرضت الوزيرة، كافة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكيلية والمؤسسية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية عملت وتعمل على تأسيس بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل استمرار المشروعات التي تنفذها الحكومة في مجالات البنية الأساسية.

كما التقت الوزيرة، مع شون دوهرتي، رئيس التجارة الدولية والاستثمار في المنتدى الاقتصادي العالمي، لبحث زيادة التعاون بين مصر والمنتدى في مجال تيسير الاستثمار.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، حيث تم بحث دعم المنظمة لتعزيز التجارة وتيسير الاستثمار في مصر والقارة الأفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأكد مدير عام منظمة التجارة العالمية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية تعد من أهم المشروعات لتشجيع التجارة بين دول القارة وجذب الاستثمار.

والتقت الوزيرة بفريق المنظمة لتيسير الاستثمار، والذي أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مما يجعلها نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي تستفيد منه الدول النامية.



كما التقت الوزيرة، بالسيدة/ أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، حيث بحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والمركز في تشجيع الاستثمار.

وأوضحت أرانشا غونزاليس، أن مركز التجارة الدولية يعمل على تنمية التجارة مع القطاع الخاص، ومساعدة الشركات في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع، ووضع استراتيجيات جديدة لتشجيع التجارة.

والتقت الوزيرة، مع هيلدا شواب، رئيس مؤسسة شواب للمشاريع الاجتماعية، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون في مجال دعم الاستثمار ذي الأثر التنموي وريادة الأعمال والتنسيق في إطار عضويتهما بالمجلس الاستشاري رفيع المستوى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر التنموي.