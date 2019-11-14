  • عاجل:الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار.. وسيول محتملة في 3 مناطق

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    تراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:39 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
    تراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة، عدا الفلفل الحامي البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 2 جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.25 و4.5 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

    الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

    الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

    اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

    الجوافة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الرمان بين 3 و6 جنيهات.

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

    الخبر التالى:

    غازي: توقيع عقود تصميم وتنفيذ شبكات بنية تحتية في 6 صناعية بقنا وسوهاج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان