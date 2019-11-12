الدولار ينخفض في بنكي الأهلى ومصر ويرتفع بالبركة مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي ومصر، وارتفع سعره في بنك البركة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الخضراء قرشا واحدا في بنكي الأهلي، مصر إلى 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.