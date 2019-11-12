مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية نهاية اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات أجنبية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.68% إلى مستوى 14669 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 513.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 417 مليون جنيه، والعرب 96.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 14769 نقطة، مدفوعا بمبيعات عربية.