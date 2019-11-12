أكثر الكلمات إنتشاراً

البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

من الملابس للمحمول.. عروض "البلاك فرايدي" على مواقع التجارة الإلكترونية (فيديوجرافيك)

02:17 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
من الملابس للمحمول.. عروض "البلاك فرايدي" على مواقع التجارة الإلكترونية (فيديوجرافيك)

البلاك فرايدي

كتبت- ياسمين سليم:

تقدم العديد من مواقع التجارة الإلكترونية في مصر عروضًا مع بداية شهر نوفمبر الجاري بمناسبة "البلاك فرايداي".

وتتنافس هذا العام مواقع جوميا وسوق ونون على العروض الأونلاين التي تتتيحها عبر منصاتها الإلكترونية.

ويقدم مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل عروض كل شركة على حدة، ونسبة التخفيضات لكل شركة.

اقرأ أيضا:

خصومات 80%.. تفاصيل عروض "البلاك فرايدي" على مواقع التجارة الإلكترونية

البلاك فرايداي.. تخفيضات تبدأ من 30% على الأحذية الشهر الجاري

"الجمعة البيضاء".. تفاصيل جديدة عن حملة تخفيضات "سوق دوت كوم" في نوفمبر

أكثر من ٣٠٠ ألف عرض.. تفاصيل "البلاك فرايداي" من جوميا

خصومات 80% وتقسيط .."نون" تستعد لتخفيضات الجمعة الصفراء

البلاك فرايدي مواقع التجارة الإلكترونية جوميا سوق دوت كوم

الخبر التالى:

بنك قناة السويس يبرم تسويات ديون بـ 1.6 مليار جنيه خلال عامين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان