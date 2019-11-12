من الملابس للمحمول.. عروض "البلاك فرايدي" على مواقع التجارة الإلكترونية (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

تقدم العديد من مواقع التجارة الإلكترونية في مصر عروضًا مع بداية شهر نوفمبر الجاري بمناسبة "البلاك فرايداي".

وتتنافس هذا العام مواقع جوميا وسوق ونون على العروض الأونلاين التي تتتيحها عبر منصاتها الإلكترونية.

ويقدم مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل عروض كل شركة على حدة، ونسبة التخفيضات لكل شركة.

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