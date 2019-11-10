غدا- إغراق أول شعب مرجانية مصنعة بتكنولوجية الـ "3D" في سهل حشيش

كتب- علاء حجاج:

يقوم فريق عمل قمة "فيستيد"، بطبع أول حديقة من الشعاب المرجانية مصنوعة بشكل رقمي في مدينة سهل حشيش بالبحر الأحمر، بواسطة تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد "3D"، على أن يتم إنزالها إلى الماء يوم غدٍ الاثنين.

وصنعت تلك الشعب المرجانية ثلاثية الأبعاد من مواد مستدامة بما في ذلك البلاستيك الحيوي "PLA"، والتي تعتبر مادة قابلة للتحلل وصديقة للبيئة، مع انخفاض معدلات الانحلال في درجات الحرارة المحيطة.

وتحتوي تلك الشعاب المرجانية على خرسانة من الداخل لإضافة المزيد من الوزن، حتى تستطيع تلك الشعب العيش تحت الماء لأطول فترة ممكنة مع استخدام قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ "ستانلس ستيل" ليتم لصقها بقاع البحر.

ويتم تركيب هذا الهيكل من قبل فريق من الغواصين، حيث تلبي هذه الفكرة الهدف التنموي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الحفاظ على حياة مائية مستدامة تتسم بالتنوع والعمل على استرجاع سماتها الأساسية.

ويغطي محتوى قمة "فيستيد" التي تم افتتاحها اليوم الأحد بسهل حشيش، وتستمر لمدة 3 أيام، الجوانب الضرورية مثل الطباعة الحيوية والتكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي، وبرامج التوجيه لسد الفجوات بين سيليكون فالي والشرق الأوسط.

وتحتوي أجندة القمة على ورش عمل هامة وكلمات رئيسية يلقيها متحدثون إقليميين وعالميين، حيث يبدأ جيمز جاريت، وهو مؤسس شركة براين باي ديزاين"Brain by Design" بالحديث حول قرصنة العقول، والتحكم في عقلك من أجل إحداث التغيير.

ويتحدث سكاي كريستوفرسون، رياضي أوليمبي وحامل سجل عالمي، عن دور البيانات الفعال في علوم التغذية، بالإضافة إلى جيسون سيلفا، مقدم البرنامج رقم 1 في قناة ناشونال جيوغرافيك، والمرشح للعديد من جوائز الإيمي، والذي يتحدث حول أنشطة للتفكير والعمل الجماعي في آخر أيام القمة، مما يزيد من معرفة المشاركين حول حركة التكنولوجيا الواعية.