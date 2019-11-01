الضرائب: استرداد القيمة المضافة لأصحاب المنشآت الصناعية مع أول إقرار ضريبي

كتب- مصطفى عيد:

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إنه يحق لأصحاب المنشآت الصناعية استرداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات مع أول إقرار ضريبي يقدمه عن ضريبة القيمة المضافة، كذلك تم وضع سعر ضريبي للقيمة المضافة على الآلات والمعدات بواقع 5% بدلا من 14%.

وأشار حسين في بيان اليوم الجمعة، إلى أن ذلك لتشجيع المنشآت الصناعية على إحلال واستبدال الآلات والمعدات لتطوير منتجاتها وزيادة الناتج القومي الذي يزيد من معدلات النمو حيث أن سعر الضريبة 5% يؤدي إلى توفير سيولة نقدية لدى الشركات لإعادة استثمارها.

وأضاف أنه يتم رد الضريبة الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، مشيرا إلى أن استقرار التشريع الضريبي في مصر يساند ويدعم الشركات الصناعية.

وأوضح في بيان اليوم، أن ذلك يأتي من خلال بعض المزايا مثل خصم إهلاك معجل للآلات والمعدات المستخدمة في النشاط الصناعي بواقع 30% من تكلفة الآلات والمعدات سواء كانت مستعملة أو جديدة، وذلك عند أول فترة ضريبية.

وأشار إلى أنه يتم محاسبة الأنشطة الصناعية التي لا يتجاوز رقم أعماله مليون جنيه بنسب صافي ربح محددة دون الالتزام بإمساك دفاتر أو حسابات منتظمة .

وقال حسين، إن وزارة المالية حريصة على تشجيع التصنيع المحلي، بهدف الحد من الاستيراد وذلك لتحسين المدفوعات والحد من العجز الناتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تبذل جهودا كبيرة لتشجيع التصنيع المحلي لزيادة معدل النمو الاقتصادي والذي لا يتحقق إلا من خلال زيادة الناتج القومي والذي يعد من مخرجات الشركات بكافة أشكالها .