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هيئة السوق المالية السعودية تيسر إدراج الشركات الأجنبية في البورصة

06:04 م الأحد 06 أكتوبر 2019
هيئة السوق المالية السعودية تيسر إدراج الشركات الأجنبية في البورصة

هيئة السوق المالية السعودية

القاهرة- وكالات.

قالت هيئة السوق المالية السعودية يوم الأحد إنها استحدثت إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015. ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

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