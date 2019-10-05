بنسبة تصل إلى 1%.. 3 بنوك حكومية تخفض سعر الفائدة على قروض السيارات
كتبت-منال المصري:
خفضت البنوك العامة الأهلي ومصر والقاهرة الفائدة على قروض السيارات لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.
وخفض البنك الأهلي المصري الفائدة بنسبة 1% على قروض السيارات للموظفين لتسجل 18% متناقصة بدلًا من 19%.
بينما تراجعت الفائدة 0.5% في بنك مصر لتسجل 18% أو 19.25% متناقصة حسب تحويل الراتب بدلًا من 18.5% أو 19.75% متناقصة.
كما تراجعت الفائدة 0.5% في بنك القاهرة لتتراوح بين 18% إلى 30% متناقصة بدلًا من 18.5% إلى 30% متناقصة حسب نوع الوظيفة والشركة التي يعمل بها المقترض ودرجة تصنيفها.
ويعرض مصراوي شروط قرض السيارات في البنوك العامة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص كالتالي:
البنك الأهلي المصري:
قيمة التمويل: تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.
فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.
المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.5% إلى 2% حسب تحويل الراتب.
السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط.
الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.
نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي القرض.
بنك مصر:
قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.
فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 8 سنوات.
المصاريف الإدارية: يحددها مدير الفرع حسب قيمة القرض.
السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط.
الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.
نسبة التمويل: 90% من إجمالي قيمة السيارة.
بنك القاهرة:
قيمة القرض: يتراوح بين 15 الف جنيه الى 500 الف جنيه كحد أقصي.
فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.
المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي القرض.
السن: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط القرض.
الراتب: 1500 جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري.
نسبة التمويل: تصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة.
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