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    بنسبة تصل إلى 1%.. 3 بنوك حكومية تخفض سعر الفائدة على قروض السيارات

    12:09 م السبت 05 أكتوبر 2019
    بنسبة تصل إلى 1%.. 3 بنوك حكومية تخفض سعر الفائدة على قروض السيارات

    سيارات حديثة

    كتبت-منال المصري:

    خفضت البنوك العامة الأهلي ومصر والقاهرة الفائدة على قروض السيارات لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.

    وخفض البنك الأهلي المصري الفائدة بنسبة 1% على قروض السيارات للموظفين لتسجل 18% متناقصة بدلًا من 19%.

    بينما تراجعت الفائدة 0.5% في بنك مصر لتسجل 18% أو 19.25% متناقصة حسب تحويل الراتب بدلًا من 18.5% أو 19.75% متناقصة.

    كما تراجعت الفائدة 0.5% في بنك القاهرة لتتراوح بين 18% إلى 30% متناقصة بدلًا من 18.5% إلى 30% متناقصة حسب نوع الوظيفة والشركة التي يعمل بها المقترض ودرجة تصنيفها.

    ويعرض مصراوي شروط قرض السيارات في البنوك العامة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص كالتالي:

    البنك الأهلي المصري:

    قيمة التمويل: تتراوح بين 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

    فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.

    المصاريف الإدارية: تتراوح بين 1.5% إلى 2% حسب تحويل الراتب.

    السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط.

    الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.

    نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي القرض.

    بنك مصر:

    قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

    فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 8 سنوات.

    المصاريف الإدارية: يحددها مدير الفرع حسب قيمة القرض.

    السن: يتراوح بين 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط.

    الراتب: الحد الأدنى للدخل الشهري ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

    نسبة التمويل: 90% من إجمالي قيمة السيارة.

    بنك القاهرة:

    قيمة القرض: يتراوح بين 15 الف جنيه الى 500 الف جنيه كحد أقصي.

    فترة السداد: تتراوح بين عام إلى 7 سنوات.

    المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي القرض.

    السن: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط القرض.

    الراتب: 1500 جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري.

    نسبة التمويل: تصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة.

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