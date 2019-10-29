المصرية للاتصالات تعرض أحدث تطبيقات الـ 5G بمؤتمر الاتصالات الراديوية

كتب- محمد علاء الدين:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها عرضت، بالتعاون مع شركة هواوي، أحدث تطبيقات الجيل الخامس، خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت الشركة أن هذا العرض تم من خلال كاميرا تصوير 360 درجة مدعومة بشبكات الجيل الخامس، إلى جانب تطبيق متطور للواقع الافتراضي "VR"، والذي يمكن استخدامه لتقديم تجربة سياحية متميزة بتقنية الواقع الافتراضي.

وتضمنت التجربة، بث العرض التوضيحي باستخدام كاميرا تصوير عالية الدقة 360 درجة، تنقل الفيديو إلى أجهزة/ نظارات الـ "VR"، لتوفر للمستخدم تجربة عرض افتراضية فريدة من نوعها، وذلك اعتمادا على وحدات هواوي الهوائية وأجهزة الألياف الضوئية للمصرية للاتصالات لتوفير شبكات الجيل الخامس 5G لنقل الفيديو من الكاميرا إلى أجهزة الـVR بجودة عالية، بحسب البيان.

وذكرت الشركة أنه تم نقل العرض على مشغل بسرعة 3.5 جيجا هيرتز، وترددات بسرعة 100 ميجابايت في الثانية، وحقق العرض سرعة تنزيل بلغت 3 جيجابت في الثانية على خلية واحدة مع مستخدمين متعددين، كما بلغت سرعة تنزيل 1.5 جيجابت في الثانية، ووصلت سرعة التحميل إلى 200 ميجابت في الثانية من خلال جهاز واحد.

وأشارت إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار دعم خطة الحكومة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2030، وهي الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:"تشكل هذه التجربة المميزة فرصة مثالية لنا للتأكد من جاهزية المصرية للاتصالات لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاته المتعددة، بما يؤكد حرصنا الدائم على توفير أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل السوق المصري، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في مصر".

وتابع: "نحن على ثقة بأن هواوي- شريكنا الاستراتيجي- وما تمتلكه من خبرات في هذا المجال سوف تساعدنا في الاحتفاظ بمكانتنا الريادية في تقديم أحدث وأفضل الحلول التقنية لعملائنا".

وقال فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، "التطبيقات المصممة لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس غير محدودة. وتكنولوجيا الجيل الخامس توفر فرصا هائلة للاقتصاد المصري وكل أفراد المجتمع، من المستهلكين، والمنازل، والشركات التجارية، والمجتمعات. ستكون تكنولوجيا الجيل الخامس محركًا لتطوير البشرية".

وأضاف: "استعرضنا اليوم تطبيقا جديدا بالتعاون مع المصرية للاتصالات والذي يمكن استخدامه في مجالات السياحة. وكان هذا العرض الناجح للتطبيق الأول لتكنولوجيا الجيل الخامس نتيجة للشراكة الاستراتيجية بين هواوي والمصرية للاتصالات، وهو دليل على دعمنا المستمر للمصرية للاتصالات للاستفادة من قدرات تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيقاتها".