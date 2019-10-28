الأونكتاد: مصر أكثر الدول جذبا للاستثمار في أفريقيا بالنصف الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، في تقرير له، إن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.

ووفقا لبيان الوزارة، أضاف أحدث تقرير صادر للمؤتمر عن اتجاهات الاستثمار العالمية، أن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة.

وقالت الوزارة إن التقرير يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار في مصر، بعد الإشادات التي تلقتها مؤخرا من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 23 مليار دولار بانخفاض 2% عن نفس الفترة خلال عام 2018، ومع ذلك حافظت مصر على كونها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة.

وبحسب البيان، تعد مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، وخاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضح التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بلغت في النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24% عن النصف الأول من 2018.

وتوقع التقرير، زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.

وكانت مصر حققت تقدما 6 مراكز في ترتيبها بتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي منذ أيام، لتحتل المركز 114 عالميا من بين 190 دولة، بدلا من المركز 120 في تقرير العام الماضي.

كما تقدمت مصر مركزا واحدا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، والصادر هذا الشهر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 93 بين 141 دولة شملها التقرير، مقابل المركز 94 في تقرير العام الماضي.

ولكن مصر حققت بذلك تقدما في تقرير التنافسية بنحو 26 مركزا مقارنة بالمركز 119 الذي كانت عليه قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي في تقرير 2014-2015، وهو ما اعتبرته وزارة الاستثمار في بيان سابق، شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.