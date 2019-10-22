أسعار النفط تنخفض مع استمرار المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي مما قد يضر بالطلب ليغطي على بعض بوادر التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 10 سنتات أو 0.2% إلى 58.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 12 سنتا ما يوازي 0.2% إلى 53.19 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وإن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.

وكتب بنك إيه.إن.زد في مذكرة، "يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وفقد البرنت 22% منذ ذروته في أبريل الماضي بينما خسر الخام الأمريكي 20%.

وقلص جولدمان ساكس توقعاته، اليوم الثلاثاء، لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق.

كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.