التنظيم والإدارة يطالب الوحدات الإدارية باتخاذ إجراءات تسوية الموظفين قبل نوفمبر

القاهرة- مصراوي:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ المنشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن إتخاذ الوحدات المختلفة إجراءات البت في طلبات المقدمه من موظفيها نظرا لاقتراب موعد انتهاء المدة المحددة طبقا للقانون، بحسب بيان من الجهاز.

وطالب الجهاز كافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية سرعة إتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر المقبل.

وأكد الجهاز على ضرورة إرسال طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتى وإن تم استكمال بقية الإجراءات في وقت لاحق على التاريخ السابق.

وكان الجهاز أصدر تعليمات ينبغي إتباعها عند دراسة موضوع إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة "التسوية" الواردة إلى الإدارات المركزية للترتيب أو الاستفسارات الواردة إلى الإدارة المركزية للخدمة المدنية، بشأن كيفية تطبيق ما ورد بتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي المناسب لخريجي كليات "العلوم الصحية التطبيقية".

وجدد الجهاز تأكيده على أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتي موعد أقصاه الأول من نوفبمر 2019، ويمكن عقد أكثر من اجتماع للجنة المذكورة في ذات الشهر، وسوف يعمل الجهاز شئونه في ضوء الدرجات الخالية بموازنة الوحدة.

وتضمنت التعليمات آلية التسوية بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية الصحية الحاصلين على دبلوم عام مدته عامين، ودبلوم خاص مدته عامين آخرين، أو الحاصلين على برنامج الزمالة المصرية والصادر لهم قرارات من المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة المؤهلات الحاصلين عليها بدرجة البكالوريوس التقني "التكنولوجي".

وتشمل التعليمات خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، أو العلوم الصحية التطبيقية أو العلوم الطبية المساعدة حتى العام الدراسي الحالي، وكذلك من تم قيدهم بهذه الكليات ابتداء من العام الدراسي الحالي والذين سيتم تخرجهم عام 2022/2023 أو من هم مقيدين حاليا بهذه الكليات اعتبارا من العام الدراسي الثاني وما يليه.