وزيرة التضامن تلتقي برئيس منظمة العمل الدولية ونائبة رئيس الأونكتاد

القاهرة- مصراوي:

التقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع جاي رايد رئيس منظمة العمل الدولية، على هامش زيارتها للعاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في الحوار الدولي حول الهجرة، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الثلاثاء.

وتقدم منظمة العمل الدولية الدعم الفني لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل التدريب على قانون التأمينات الجديد، وبناء القدرات في مجال التقييم الاكتواري، ووضع النظم الخاصة بصندوق استثمار أموال التأمينات، بحسب البيان.

كما تعمل منظمة العمل الدولية مع وزارة التضامن في مجال مكافحة عمالة الأطفال، ومجال التدريب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

ووجه رئيس المنظمة، خلال اللقاء، الشكر للوزيرة على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الحماية الاجتماعية، وخطوات الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات، وفقا للبيان.

كما عقدت وزيرة التضامن، اجتماعا مع إيزابلا دوراند نائبة رئيس منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حيث بحث الجانبان النفاذ للأسواق الهشة والريفية، ودعم دخول النساء مجال العمل.

وناقش الجانبان أيضا، خلال الاجتماع، سبل دعم علاقة مصر بالمنظمات الأممية في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة، واستعرضت الوزيرة ما حققته مصر من نتائج، وجملة الاصلاحات التشريعية والبرامج المتنوعة التي نفذتها الحكومة على مدى 5 سنوات.