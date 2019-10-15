  • عاجل:الآثار: الكشف عن خبيئة ضخمة تضم أكثر من 20 تابوتا بالأقصر (شاهد بالصور)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حرائق لبنان محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    الصندوق السيادي الروسي يعلن عن 10 صفقات في الإمارات باستثمارات 1.3 مليار دولار

    01:54 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
    الصندوق السيادي الروسي يعلن عن 10 صفقات في الإمارات باستثمارات 1.3 مليار دولار

    الرئيس الروسي والشيخ محمد بن زايد

    القاهرة- وكالات:

    قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه سيوقع عشرة اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار مع شركاء من الإمارات من بينهم شركة مبادلة للاستثمار اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

    وذكر صندوق الثروة السيادي الروسي في بيان أن الاتفاقات التي ستُوقع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستشمل التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية واستخراج الموارد المعدنية والأنشطة اللوجستية والإنتاج الصناعي.

    صندوق الاستثمار المباشر الروسي الإمارات فلاديمير بوتين

    الخبر التالى:

    وزيرة التضامن تلتقي برئيس منظمة العمل الدولية ونائبة رئيس الأونكتاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان