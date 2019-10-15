الصندوق السيادي الروسي يعلن عن 10 صفقات في الإمارات باستثمارات 1.3 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه سيوقع عشرة اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار مع شركاء من الإمارات من بينهم شركة مبادلة للاستثمار اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وذكر صندوق الثروة السيادي الروسي في بيان أن الاتفاقات التي ستُوقع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستشمل التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية واستخراج الموارد المعدنية والأنشطة اللوجستية والإنتاج الصناعي.