8 بنوك توافق على قرض بمليار جنيه للجامعة الأوروبية في العاصمة الجديدة

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري إن مجلس إدارة البنك وافق على قرض بقيمة مليار جنيه، لتمويل الجامعة الأوروبية في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع 7 بنوك أخرى.

وأضاف المصدر أن البنك واجه بعض البطء في إصدار الموفقات من البنوك المشاركة بسبب اعتذار بنوك عن المشاركة في التمويل أو استغراق البنوك فترة زمنية طويلة لدراسة الجدوى الائتمانية.

وكان مصراوي نشر في مايو الماضي أن البنك الأهلي يدرس تسويق قرض للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المصدر أن القرض سيوجه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للجامعة بالمرحلة الأولى مثل سداد مستحقات المقاولين وتكلفة المعامل وبعض الإنشاءات حيث سيتم ضخ القرض على شرائح متعددة.

وذكر المصدر أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لبناء الجامعة تبلغ 1.5 مليار جنيه، وتتولى البنوك تدبير مليار جنيه منها، وباقي التمويل يدبره المستثمر.

ويقود القرض البنك الأهلي بمشاركة 7 بنوك منهم التنمية الصناعية والعقاري والاتحاد الوطني وبعض البنوك الأخرى.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمقر الجامعة الإسبانية في مدينة برشلونة، وتنص على إنشاء فرع لتخصص هندسة العمارة والمباني البيئية بالعاصمة الإدارية