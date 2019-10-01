لماذا تراجعت أسعار الذهب 19 جنيهًا في يومين بالسوق المحلي؟

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 19 جنيها للجرام الواحد على مدار اليومين الماضيين، بعد تراجع الأسعار العالمية ووصولها لأدنى مستوياتها في نحو شهرين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت نتيجة هبوط سعر المعدن الثمين في الأسواق العالمية نتيجة "المضاربات".

وبحسب نجيب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 666 جنيها مقابل 685 جنيها، مقارنة بمستوياته منذ يومين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 571 جنيها مقابل 587 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 761 جنيها مقابل 783 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5328 جنيها مقابل 5480 جنيها.

وقال نجيب إن "السوق المحلي سوق مفتوح على السوق بالخارج ويتأثر مباشرة بهبوط المعدن العالمي".

وتابع النجيب، أن سعر المعدن هبط عالميا بنحو 37 دولارًا للأوقية خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن المؤشرات الحالية متجة للهبوط في الأسعار نتيجة طرح كميات كبيرة للبيع حاليا بالبورصات، موضحا "أن كل ما كميات الذهب المطروحة في البورصة بتزيد كل ما السعر يقل"، حسب قوله.

ووفقا لنجيب، فإن في حالة عودة شراء هذه الكميات الكبيرة المطروحة من الذهب سيعود السعر مجددا نحو الارتفاع ولكن تتدريجيا.