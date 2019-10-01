أسعار الذهب تواصل التراجع بمصر.. والجرام يخسر 19 جنيها في يومين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 9 جنيهات، مقارنة بمستوياتها خلال منتصف تعاملات أمس الاثنين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى حوالي 666 جنيها اليوم مقابل 675 جنيها بمنتصف تعاملات أمس.

وفقد بذلك سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم وأمس نحو 19 جنيها من قيمته، وذلك بعد تراجع ملحوظ للأسعار العالمية، والتي وصلت إلى أدنى مستوى في نحو شهرين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 571 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 761 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5328 جنيها.

وأرجع نجيب تراجع أسعار الذهب المحلي إلى هبوط أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية "بسبب ما وصفها بالمضاربات".

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1462.86 دولار للأوقية بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ السادس من أغسطس الماضي عند 1460.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1468.90 دولار للأوقية.

وبحسب وكالة بلومبرج، فقدت الأسعار العالمية للذهب خلال الأسبوع الأخير، منذ الثلاثاء الماضي، نحو 64 دولارا للأوقية، بنسبة 4.2%.