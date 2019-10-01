"عز الدخيلة" للصلب تتحول إلى الخسارة خلال النصف الأول من 2019

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة عز الدخيلة للصلب، في بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الشركة تحولت من الربحية إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة، إنها حققت خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري تقدر بنحو 30 مليون جنيه، مقابل 1.611 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مؤشرات نتائج الأعمال المستقلة غير المدققة.

وتراجعت مبيعات الشركة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 18.68 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 19.91 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018، بحسب بيان الشركة.