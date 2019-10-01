  • عاجل:عبدالعال للحكومة: وقفة شديدة معكم ولن نسمح بتصديركم المشكلات لرئيس الجمهورية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    "عز الدخيلة" للصلب تتحول إلى الخسارة خلال النصف الأول من 2019

    12:23 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    "عز الدخيلة" للصلب تتحول إلى الخسارة خلال النصف الأول من 2019

    حديد

    كتبت- دينا خالد:

    قالت شركة عز الدخيلة للصلب، في بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الشركة تحولت من الربحية إلى الخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

    وأضافت الشركة، إنها حققت خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري تقدر بنحو 30 مليون جنيه، مقابل 1.611 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مؤشرات نتائج الأعمال المستقلة غير المدققة.

    وتراجعت مبيعات الشركة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 18.68 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 19.91 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018، بحسب بيان الشركة.

    شركة عز الدخيلة للصلب الصلب الحديد شركة عز الدخيلة

    الخبر التالى:

    أسعار الذهب تواصل التراجع بمصر.. والجرام يخسر 19 جنيها في يومين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان