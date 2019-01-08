فيديوجرافيك- كيف تعمل آلية تسعير بنزين 95 الجديدة؟

إعداد- مصطفى عيد:

أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين 95 بداية من أول أبريل المقبل.

ووفقا للآلية الجديدة ستتم مراجعة أسعار بنزين 95 كل 3 أشهر، وهو ما يعني أننا سنرى سعرًا متغيرًا لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر.

وفي الفيديوجرافيك التالي يوضح مصراوي، كيف تعمل آلية التسعير التلقائي الجديدة، التي سيتم تعميمها في مرحلة مقبلة على باقي أصناف المواد البترولية.

ولمزيد من المعلومات عن الآلية الجديدة يمكنك الإطلاع على هذه التقارير:

ماذا يعني قرار الحكومة تطبيق آلية تسعير بنزين 95 بدءًا من إبريل؟

ما هي آلية "التسعير التلقائي" للبنزين التي بدأت الحكومة تطبيقها؟

وزير البترول: أسعار بنزين 95 قد تنخفض أو ترتفع بداية من أبريل

ما السعر المتوقع لبنزين 95 بعد ربطه بالسعر العالمي من أول أبريل؟

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كيف يرى محللون قرار الحكومة بتطبيق آلية تسعير بنزين 95؟