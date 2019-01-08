  • عاجل:معلومات جديدة عن توقف بث bein sport.. ومصدر: "قناة مصرية قد تنقل كأس الأمم" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    فيديوجرافيك- كيف تعمل آلية تسعير بنزين 95 الجديدة؟

    07:58 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    فيديوجرافيك- كيف تعمل آلية تسعير بنزين 95 الجديدة؟

    أرشيفية

    إعداد- مصطفى عيد:

    أعلنت الحكومة يوم الاثنين الماضي بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على أسعار بنزين 95 بداية من أول أبريل المقبل.

    ووفقا للآلية الجديدة ستتم مراجعة أسعار بنزين 95 كل 3 أشهر، وهو ما يعني أننا سنرى سعرًا متغيرًا لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر.

    وفي الفيديوجرافيك التالي يوضح مصراوي، كيف تعمل آلية التسعير التلقائي الجديدة، التي سيتم تعميمها في مرحلة مقبلة على باقي أصناف المواد البترولية.

    ولمزيد من المعلومات عن الآلية الجديدة يمكنك الإطلاع على هذه التقارير:

    ماذا يعني قرار الحكومة تطبيق آلية تسعير بنزين 95 بدءًا من إبريل؟

    ما هي آلية "التسعير التلقائي" للبنزين التي بدأت الحكومة تطبيقها؟

    وزير البترول: أسعار بنزين 95 قد تنخفض أو ترتفع بداية من أبريل

    ما السعر المتوقع لبنزين 95 بعد ربطه بالسعر العالمي من أول أبريل؟

    بعد التسعير التلقائي لبنزين 95.. ما مصير أسعار بقية المواد البترولية؟

    كيف يرى محللون قرار الحكومة بتطبيق آلية تسعير بنزين 95؟

    المواد البترولية بنزين 95 أسار البنزين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان