المالية: استيراد 100 جهاز جديد للكشف بالأشعة لاستخدامها بمنافذ الجمارك

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدا للكشف بالأشعة، وإنه جاري استكمال إجراءات التعاقد لعدد 28 جهازا في العام المالي الجاري، لاستخدامها في المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير، أن هذه الأجهزة تغطى بالإضافة لما سبق، حوالي 80% من إجمالي احتياجات المطارات والموانئ المصرية من أجهزة الفحص بالأشعة، علما بأنه من المخطط أن يتم التعاقد على عدد 46 جهازا جديدا في العام المالي 2019-2020، ليتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة بالكامل.

وذكر أن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في النظم الرقابية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المُتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة.

وقال إن مصلحة الجمارك تعيد حاليًا النظر في منظومة نشر أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من تغطيتها لجميع مواقع العمل بالمنافذ الجمركية وحساب احتياجات كل منفذ خاصة من الأجهزة الخاصة بالأفراد أو أجهزة الفحص للحاويات، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة وتشغيلها طوال الوقت.

وأضاف الوزير أن المصلحة تنفذ أيضا خطة للصيانة الشاملة والرقابة على عمل هذه الأجهزة بالتعاون مع السلطات المعنية، والتعامل مع أي أعطال بهذه الأجهزة فورًا على مدار الـ 24 ساعة يوميًا.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إنه تنفيذًا لتعليمات وزير المالية تأكدت مصلحة الجمارك من كفاءة عمل جميع أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة حاليًا بالفعل والبالغ عددها 77 جهازا، خاصة أجهزة المطارات التي تتضمن حاليا 23 جهازا، وتعمل بكفاءة عالية.

وأضاف أن هناك 37 جهازا للكشف عن الطرود بقرى البضائع في المطارات، و17 جهازا للكشف عن الحاويات المنتشرة بموانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد والعين السخنة، بجانب المنافذ الحدودية مثل موانئ نويبع ورفح مع الأردن، والسلوم مع ليبيا، ومعبري قسطل وأرقين مع السودان.

كما تتضمن الأجهزة الموجودة حاليا 6 أجهزة متخصصة في الكشف عن المواد المخدرة جاري اختبارها والتشغيل التجريبي لها، بالإضافة إلى 4 أجهزة للكشف عن الحاويات جاري الانتهاء من تركيبها ثم التشغيل، وفقا لرئيس مصلحة الجمارك.

وذكر رئيس المصلحة أن الـ 72 جهاز كشف بالأشعة الجديد التي تم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها وفق المواصفات الفنية التي وضعتها الأجهزة المعنية سيتم نشرها في باقي المنافذ الجمركية لتغطي أجهزة الكشف بالأشعة جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن تزويد جميع المنافذ بأجهزة الكشف بالأشعة سيسهم في رفع كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات أداء، إلى جانب تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع لتصل إلى المعدلات الدولية بالدول الكبرى.

كما يسهم تزويد المنافذ بهذه الأجهزة في مواكبة أفضل الممارسات في مجال التجارة العالمية، ومسايرة التطور التكنولوجي من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية، وفقا للسيد كمال نجم.

وبحسب بيان المالية، فإن مصلحة الجمارك بصدد الانتهاء من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الأخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع الإلكترونية، ونظام الأقفال الذكية.