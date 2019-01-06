المركزي يتفاوض مع "إي فاينانس" لتحويل كروت تكافل وكرامة لبطاقة "ميزة"

كتبت- منال المصري:

كشف مصدر مسؤول عن وجود مفاوضات حاليًا بين البنك المركزي وشركة "إي فاينانس" لتحويل كروت الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى كارت ميزة، أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية.

ويستعد البنك المركزي والقطاع المصرفي، لإطلاق كارت ميزة، أول كارت وطني بعلامة تجارية مصرية، خلال الفترة المقبلة، بهدف ميكنة المدفوعات محليًا تنفيذًا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في التحول لمجتمع لا نقدي.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن تحويل كروت تكافل وكرامة إلى ميزة ستساعد في إجراء عدد من الخدمات الجديدة منها التعامل على ماكينات البنوك في الصرف أو الإيداع وكذلك الشراء من خلال نقاط البيع لدى التجار مقارنة بالوضع الحالي الذي يقصر تعامل تكافل وكرامة على ماكينات البريد.

ويبلغ عدد كروت تكافل وكرامة نحو 2.2 مليون كارت تقريبًا، بحسب المصدر، متوقعًا ارتفاع العدد وضم شرائح جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتستهدف بطاقات ميزة بأنواعها المختلفة كافة شرائح المجتمع بدءًا من سن 16 عامًا.

ويمكن لأي مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدمًا واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية ومصاريف إدارية بسيطة، دون الحاجة لفتح حساب بنكي للحصول على البطاقة المدفوعة مقدمًا، ويشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.

كما ستطلق البنوك في المرحلة الثانية كروت ميزة للخصم المباشر الذي يرتبط بحساب العميل وكذلك المرتبات والكريدت كارد.

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