معيط: تطبيق منظومة "نافذة" للتجارة الخارجية بمطار القاهرة خلال أيام

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كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تطبيق المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية "نافذة" بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي خلال أيام، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 90% من أعمال المنظومة الجديدة المنتظر نشرها بالكامل في جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية قبل منتصف عام 2020 طبقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال تفقد وزير المالية أعمال تجهيز مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الدولي، والمقرر افتتاحه شهر فبراير 2019، لبدء تشغيل منظومة "نافذة".

وذكر الوزير أن وزارة المالية تكثف حاليا من جهودها لسرعة تطبيق المنظومة الجديدة والتي من المقرر أن تبدأ خلال أيام، مشيرا إلى أن هذه المنظومة يجري تنفيذها بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance"، من أجل إنشاء منصة معلوماتية مركزية إلكترونية، وأطلق عليها اسم "نافذة".

وأشار إلى أن من خلالها سيتم ميكنة دورة العمل بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية وهو ما سيعمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الجمركي، مع تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية خاصة الواردات، واستئداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام.

وقال الوزير إن منظومة "نافذة" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر فبرابر 2019، من خلال تقديم شهادات الوارد إلكترونيا، حيث سيتم تلقي شهادات الوارد بساحات شركة الطيران الالمانية "لوفتهانزا"، ثم ساحات مصر للطيران، ثم الخطوط الفرنسية، بما تشغله شركات الطيران الثلاث من خطوط ملاحية تربط مصر بمختلف دول العالم.

وأضاف أنه سيتم بعد ذلك تطبيق المنظومة الجديدة مع شهادات الوارد عبر شركات الطيران الأخرى.

وذكر الوزير أن المنظومة القومية لآلية النافذة الواحدة للتجارة الخارجية "نافذة" ستسهم في تطبيق التخليص الجمركي اللحظي، وتيسر إجراءات الإفراج عن البضائع، وتحسين جودة البيانات وتأمينها وحمايتها خاصة آليات تداولها إلكترونيا بين الجهات الحكومية المعنية بحركة التجارة الدولية لمصر مثل وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والنقل، والاستثمار، وهيئة تنمية محور قناة السويس.

وأشار إلى أن ميكنة دورة العمل وتطبيق الإفراج اللحظي عن البضائع بالمنظومة الجديدة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، إلى جانب تحسين ودعم آليات اتخاذ القرار بالمنظومة الاقتصادية على مستوى الدولة.

ومن المنتظر أن تسهم المنظومة الجديدة تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بكفاءة ومنع إهدار المال العام، وفقا لوزير المالية، حيث أن النسب العالمية لهدر الموارد لا تتعدى 5% وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه إلى جانب الحد من البيروقراطية تمهيدا للقضاء عليها نهائيا.



وأوضح الوزير أن هناك تحديات كثيرة واجهت تطبيق هذه المنظومة، ولكن تم مواجهتها بحكمة ومرونة القائمين على تنفيذها.

وقال الوزير إن منظومة "نافذة" تسهم أيضا في تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركي عنها.

وأضاف الوزير أنه مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجاري، وهو ما يساعد على خفض الاسعار وبالتالي يصب في صالح المستهلك النهائي.

وتستهدف الحكومة تحويل مصر لمركز إقليمي لوجستي من خلال موقعها المتميز في العالم وبقلب منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر صقل مهاراته وتدريبه على المنظومة الجديدة، وكذلك العمل على تخفيض التكلفة المالية وزمن الإفراج الجمركي، وفقا لوزير المالية.

وذكر الوزير أنه سيتم تداول المستندات والبيانات إلكترونيًا من أجل تحقيق مبدأ الشفافية والحصول على معلومات دقيقة ولحظية.

وأكد الوزير أن تطبيق استراتيجية منظومة النافذة الواحدة يرتكز على أحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة في العصر الحديث، ويسهم بصورة فعالة في توفير الوقت والجهد وذلك من خلال تقدم صاحب الشأن سواء كان مستخلصا جمركيا أو صاحب الرسالة لنقطة دخول واحدة (النافذة الواحدة)، والتقدم بأوراقه والمستندات الورقية أو الإلكترونية مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى عدة خطوات بسيطة.