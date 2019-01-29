تحسن نسبي في خدمات "أوبر" وسائقون يتوقفون عن استخدام برامج "VPN"

كتب- محمد علاء الدين:

قال مستخدمون وسائقون، إن تطبيق خدمات أوبر للنقل الذكي، شهد تحسنا نسبيا اليوم الثلاثاء، بعد أن كان يشهد حالات عطل وبطء شديد في الاستخدام خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقام محرر مصراوي، بتجربة الخدمة وطلب رحلة من خلال التطبيق وبالفعل تم طلب الرحلة إلا أن التطبيق ما زال يعاني من بعض البطء.

وبحسب صفحات تجمع سائقي أوبر على الفيسبوك فإن الخدمة تعمل بشكل جيد اليوم، وقالوا إنهم استطاعوا تشغيل التطبيق بدون الحاجة لبرامج الـVPN.

وشكى أمس عدد من مستخدمي وسائقي تطبيق أوبر لخدمات النقل الذكي، من تعطل وبطء في استخدام التطبيق، خاصة في اليومين الماضيين.

وقال أكثر من سائق يعمل على تطبيق أوبر، إنهم لجأوا لاستخدام برامج VPN حتى يتمكنوا من من استخدام التطبيق.

وبرامج الـ (VPN) من الحلول التي تستخدم كثيرا من أجل تجاوز حجب المواقع، والتعامل على شبكة الإنترنت بشكل مشفر وآمن.

وكانت مصادر ربطت بين البطء الوعطل الذي أصاب تطبيق "أوبر"، بوجود خلافات بين الشركة والحكومة المصرية بشأن بنود اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وخاصة البنود المتعلقة بسرية بيانات العملاء.

من جانب آخر قال مسؤول باللجنة الوزارية المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، إنه تم الانتهاء من جلسات الاستماع لآراء الشركات في بنود اللائحة وإنه جاري حاليا صياغة البنود الخاصة باللائحة.

وأضاف لمصراوي أن الشركتين العاملتين في مصر "أوبر وكريم"، أبدوا بعض الملاحظات حول عدد من البنود، رافضًا الإفصاح عن ما إذا كان سيتم الأخذ بهذه الملاحظات أم لا.

وحاولت مصراوي الحصول على تعليق من أوبر مصر عن وضع التطبيق حاليا وأسباب العطل إلا أننا لم نتلقى ردًا حتى الآن.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أوبر العالمية، خسرو شاهي، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار سحر نصر، الأربعاء الماضي، على هامش منتدى دافوس العالمي.

وأطلقت الشركة الشهر الماضي، خدمة "أوبر باص" في القاهرة، لأول مرة في العالم، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار.

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