بعد التراجع الكبير.. تعرف على أسعار الدولار في البنوك بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد ومحمد علاء الدين:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين 4 قروش و21 قرشا في 5 بنوك عاملة في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار 21 قرشا في كل من بنكي البركة والتعمير والإسكان إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 20 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية 13 قرشا إلى 17.76 جنيه، وتراجع سعر البيع 10 قروش إلى 17.86 جنيه.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار".

ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أول أمس الجمعة إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

وينشر مصراوي أسعار الدولار أمام الجنيه في 20 بنكًا بنهاية تعاملات اليوم.

الجدول

اقرأ أيضا:

وصل إلى 20 قرشا.. انخفاض كبير في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

بعد هبوط الدولار.. الريال السعودي و5 عملات أخرى تتراجع أمام الجنيه

الدولار في المركزي يسجل أكبر تراجع يومي أمام الجنيه في نحو عامين

وكيل محافظ المركزي يوضح لمصراوي أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

مصدر بالمركزي: البنوك اشترت 472 مليون دولار عبر الإنتربنك في يوم

طارق عامر لـ"بلومبرج": سعر الجنيه سيشهد تحركات أكبر في الفترة المقبلة

ماذا تعني تصريحات طارق عامر لبلومبرج عن سعر صرف الجنيه والفائدة والاحتياطي؟

مسؤول بالمركزي: مليار دولار تدفقات في أدوات الدين المصرية في يناير فقط