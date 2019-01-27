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    أدنوك الإماراتية توقع شراكة استراتيجية مع إيني وأو.ام.في

    01:06 م الأحد 27 يناير 2019
    أدنوك الإماراتية توقع شراكة استراتيجية مع إيني وأو.ام.في

    مقر أدنوك الإماراتية

    القاهرة- وكالات:

    قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقي شراكة استراتيجية مع إيني الإيطالية وأو.ام.في النمساوية يشملان وحدة أدنوك للتكرير ومشروعًا مشتركًا جديدًا للتجارة سيؤسسه الشركاء الثلاثة معا.

    وقالت وكالة رويترز إنه بموجب الاتفاق، تحصل إيني وأو.ام.في على 20% و15% من أدنوك للتكرير على الترتيب بينما تحوز أدنوك النسبة الباقية.

    وسينشئ الشركاء أيضا مشروع تجارة مشتركا ستملك إيني وأو.ام.في 20% و15% فيه، وفقا لما قالته أدنوك في بيان.

    ووصف سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك الصفقة، التي تعد من أكبرها على الإطلاق في قطاع التكرير، بالفريدة من نوعها.

    شركة أدنوك شركة إيني الإيطالية البترول

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