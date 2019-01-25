بعد ارتفاعها عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر اليوم؟

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، جنيهين، مدعومة بزيادة سعر المعدن عالميًا، لكنها سجلت أول تراجع أسبوعي في 6 أسابيع.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الذهب تراجع بنهاية تعاملات الأمس، لكنه عاد ليرتفع اليوم بسبب زيادة سعر الذهب في البورصة العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 640 جنيهًا للجرام مقابل 638 جنيهًا للجرام بنهاية تعاملات الأمس، وفقا لنجيب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 548.6 جنيه، وعيار 24 سجل 731.4 جنيه، وسجل الجنيه الذهب5120 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأمريكية في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بحسب وكالة رويترز.

وتترقب الأسواق أيضًا مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تُجرى الأسبوع المقبل، وفقا للوكالة.

وزاد الذهب 0.2% في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء الأثر الاقتصادي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي دخل الآن يومه الرابع والثلاثين.

وسجلت أسعار الذهب في مصر أول انخفاض أسبوعي في 6 أسابيع، حيث خسر سعر الجرام نحو 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الذهب إلى 640 جنيها اليوم، مقابل 645 جنيهًا الجمعة الماضي.