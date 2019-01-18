سعر باقات ورسوم الهاتف الأرضي في المصرية للاتصالات واتصالات مصر

كتب- محمد علاء الدين :

لم تعد المصرية للاتصالات الشركة الوحيدة المقدمة لخدمات الهاتف الأرضي في مصر، حيث بدأت شركة اتصالات مصر في تقديم الخدمة بشكل تجريبي بعدد من المحافظات بداية من شهر نوفمبر الماضي.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير مقارنة بين باقات ورسوم التعاقد للهاتف الأرضي لشركتي المصرية للاتصالات واتصالات مصر.

ورفعت المصرية للاتصالات، رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي إلى 150 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا بداية من يناير الجاري غير شاملة الضرائب، على أن يشمل التعاقد اشتراكًا لمدة ثلاث أشهر في باقة we 20.

فيما تتيح شركة اتصالات مصر التعاقد بشكل مجاني على الهاتف الأرضي، ولكن ما زالت الخدمة متاحة في محافظات القاهرة الكبرى فقط، على أن تتاح في باقي المحافظات قريبا.

وتتراوح قيمة اشتراك باقات الهاتف الأرضي لدى شركة اتصالات مصر ما بين 15 و 65 جنيهًا شهريًا، فيما تتراوح اشتراكات باقات المصرية للاتصالات بين 20 و 65 جنيهًا.