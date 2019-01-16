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    مستثمر: 2.8 مليار دولار استثمارات كويتية في 1247 شركة بمصر

    04:37 م الأربعاء 16 يناير 2019
    مستثمر: 2.8 مليار دولار استثمارات كويتية في 1247 شركة بمصر

    محمد جاسم الصقر

    القاهرة- مصراوي:

    قال محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، إن إجمالي الاستثمارات الكويتية بمصر في كافة القطاعات، بلغ 2.8 مليار دولار، بحسب بيان من المجلس اليوم الأربعاء.

    وأضاف الصقر خلال انعقاد الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، أن هذه الاستثمارات تعكس نشاط 1247 شركة، تتركز في قطاعات الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، البترول بالإضافة إلى قطاع التمويل والمصارف.

    وذكر الصقر، أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام الماضي، وتأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات تراكمية في مصر تقدر بنحو 15 مليار دولار، في حساب الاستثمار بمجالي البترول والغاز.

    وأشار الصقر إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال سيكون الضامن الأهم والعامل الرئيسي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وقال معتز الألفي، رئيس الجانب المصري للمجلس، إن انعقاد الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

    وأضاف الألفي، أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين بدور كبير ومحوري في دفع العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصاديين المصري والكويتي على حد سواء.

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