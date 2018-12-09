مستند- "التموين" تطالب موردي الأرز المستورد بخفض السعر إلى 400 دولار

كتبت- شيرين صلاح:

حصل مصراوي، على خطاب هيئة السلع التموينية، لإحدى الشركات المتقدمة لمناقصة توريد الأرز الأبيض المستورد، من أجل إخطارها برغبة وزارة التموين في خفض السعر المعروض في المناقصة إلى 400 دولار فقط.

وبحسب الخطاب الصادر بتاريخ اليوم الأحد، فإن السعر المقدم من الشركة لتوريد حوالي 38 ألف طن من الأرز المستورد، يبلغ 417.7 دولار.

وقالت الهيئة في الخطاب، إن وزير التموين طلب أن يكون سعر التوريد في المناقصة 400 دولار للطن.

وطلبت الهيئة من الشركة الرد بالموافقة من عدمه على السعر المطلوب من الوزير في موعد أقصاه غدا الاثنين الموافق 10 ديسمبر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وقالت مصادر في شركات مضارب الأرز، إن هيئة السلع التموينية أرسلت هذا الخطاب لبعض الشركات التي تقدمت بأقل الأسعار في مناقصة استيراد الأرز.

وكانت هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لاستيراد أرز أبيض، من أجل تغطية العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، عقب تخفيض المساحات المزروعة من المحصول، لكن الأسعار التي حصلت عليها كانت مرتفعة.

وقال متعاملون في سوق الأرز لمصراوي، خلال الأيام الماضية، إن وزارة التموين دخلت في مفاوضات مع الشركات الموردة من أجل خفض سعر التوريد، وطلبت منهم التقدم بعروض أسعار أقل، مقابل السداد الفوري.

وأشارت بعض المصادر، إلى أن وزير التموين الدكتور على مصيلحي، يرغب في الحفاظ على سعر الأرز للمستهلك عند مستوى 8.5 جنيه للكيلو، وهو ما قد لا يتحقق في ظل الأسعار المرتفعة التي تم التقدم بها في المناقصة.

وبحسب المصادر، فإنه في حالة موافقة الشركات على التوريد بسعر 400 دولار للطن، فإن الوزارة ستتعاقد معهم فورًا.

وقالت المصادر إن الشركات الموردة طلبت مهلة للتواصل مع الجانب الصيني، الذي سيتم الاستيراد منه، لدراسة السعر الجديد والرد.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالي نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز لتوفير المياه.

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