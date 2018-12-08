الداخلية تتيح تجديد ترخيص السيارات والقيادة إلكترونيًا بداية من يناير

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وزير الصناعة يبحث مع "كانون" إقامة خط إنتاج للشركة في مصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال المقدم وليد سعيد يسري، رئيس قسم النظم بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، إن الوزارة ستدشن بوابة مرور مصر في يناير المقبل والتي يمكن للمواطن من خلالها تجديد ترخيص السيارات وترخيص القيادة الخاصة إلكترونيًا.

وتخطط وزارة الداخلية لتقديم كافة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة، بحسب ما قاله يسري لمصراوي.

وأضاف يسري "لدينا في وزارة الداخلية هدف استراتيجي وهو تقديم كافة الخدمة الجماهيرية إلكترونيًا بحيث يحصل المواطن على الخدمة من مقر إقامته دون الحاجة إلى التوجه لمكان مقدم الخدمة".

وبحسب يسري فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة من خلال إتاحة 12 خدمة جماهيرية إلكترونيًا.

وقال يسري إن الوزارة تخطط لإتاحة خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل من خلال سيارة مجهزة تتوجه إلى مقر إقامة طالب الخدمة للحصول على صورته الشخصية واستخراج البطاقة دون الحاجة للتوجه لمكتب السجل المدني.

كما ستتيح هذه الخدمة طلب استمارة بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت ليتم توصيلها للمواطن في مقر إقامته بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد.

وأوضح يسري أن وزارة الداخلية تعمل على إتاحة كافة الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق إخباري وخدمي للهواتف الذكية وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتابع: "بالفعل نتيح العديد من الخدمات الإلكترونية منها إصدار بدل الفاقد أو التالف لبطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة أو وثيقة الزواج أو وثيقة الطلاق أو القيد العائلي أو القيد الفردي".

ووفقا ليسري فإن كافة هذه الخدمات يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ويتم توصيلها للمواطن في محل إقامته بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد دون الحاجة للتوجه لمكاتب السجل المدني.

وأشار إلى إتاحة وزارة الداخلية خدمتين إلكترونيًا للمرور منها تجديد ترخيص المركبات من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني بشرط أن تكون المركبة ليست بحاجة لفحص وهي حاليًا متاحة في 6 محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

أما الخدمة الثانية فهي للمواطنين الراغبين في الحصول على لوحات معدنية أرقام مميزة وتتم بنظام المزايدة الإلكترونية من خلال موقع "لوحتك دوت كوم" ويتم تخصيص العائد لصندوق "تحيا مصر".