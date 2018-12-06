عروض أسعار جديدة لاستيراد الأرز في مناقصة التموين وأقل سعر 410 دولارات

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون في سوق الأرز، إن الشركات الموردة، تقدمت بعروض أسعار جديدة في مناقصة هيئة السلع التموينية، لاستيراد الأرز الأبيض، بعد الاتفاق مع وزارة التموين على خفض الأسعار.

وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز، في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وصاحب شركة الوليلي لمضارب الأرز، إن الموردين خفضوا أسعارهم بعد مفاوضات مع وزارة التموين، ليصل أقل سعر في العروض التي تقدموا بها أمس إلى 410 دولارات للطن، بدلا من 419.7 دولار.

وكانت هيئة السلع التموينية، أجلت البت في مناقصة استيراد الأرز الأبيض، بعد أن تقدمت الشركات الموردة بأسعار مرتفعة.

وعدّلت الهيئة شروط المناقصة، ليكون الدفع فوري، واستقبلت عروض أسعار جديدة بالأمس، بحسب ما قاله الوليلي، لمصراوي.

وقال الوليلي، إن هيئة السلع التموينية، رفعت مذكرة بالأسعار الجديدة التي تقدم بها الموردون، لوزير التموين، من أجل اتخاذ القرار النهائي.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالى نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز لتوفير المياه.

وقال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن أقل سعر تقدم به الموردون هو 410 دولارات، بالإضافة إلى 490 جنيهًا، مصاريف التعبئة والتوصيل لمستودعات الدولة.

وأضاف أن "سعر كيلو الأرز المستورد في المضارب سيصل إلى حوالي 7.87 جنيه، في حالة قبول الوزارة للأسعار المعروضة، وبإضافة سعر التعبئة والنقل سيتم طرحه بالأسواق بسعر بين 8.5 جنيه و9 جنيهات ااكيلو الواحد".

وقال النجاري، " ممكن سعرالأرز بالمستودعات يزيد بين 25 و50 قرشًا علي حسب تكاليف النقل والتعبئة، فيتم أخذ الموافقة من رئيس الوزراء برفع الأسعار بنسبة بسيطة".

ويرى النجاري، أن هذا السعر مناسب للمستهلك المصري مقارنة بسعر كيلو الأرز بالمجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية.

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