جمارك الإسكندرية أفرجت عن 8.5 ألف سيارة في نوفمبر قيمتها ملياري جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال الشهر الماضي، بلغت 1.245 مليار جنيه.

وأضاف البيان، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر نوفمبر بلغت 542.8 مليون جنيه.

وبحسب البيان، أفرجت جمارك الاسكندرية خلال شهر نوفمبر الماضي عن 8516 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 1.996 مليار جنيه.

فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر نوفمبر الماضى نحو 805.5 مليون جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 481.8 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 692 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 537 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 87.4 مليون جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42.7 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 825 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر نوفمبر 2018 بقيمة بلغت نحو 659 مليون جنيه، يما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن قطع الغيار خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 79 مليون جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ17.6 مليون جنيه.