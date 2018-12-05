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    التجاري الدولي: 5% تراجعًا متوقعًا في أرباح 2019 حال تطبيق تعديل ضريبة الدخل

    11:18 ص الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    التجاري الدولي: 5% تراجعًا متوقعًا في أرباح 2019 حال تطبيق تعديل ضريبة الدخل

    البنك التجاري الدولي

    كتبت- شيماء حفظي:

    قال البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء إن أرباحه المتوقعة خلال العام المقبل 2019، ستنخفض بنحو 5% إذا ما تم تعديل قانون الضريبة على الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندان الخزانة.

    وكانت وزاة المالية، أعلنت نهاية الشهر الماضي ، الاتفاق مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.

    وأضافت الوزارة، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

    وأوضح البنك في بيانه للبورصة اليوم، أن نتائج أعمال العام الجاري لن تتأثر بهذا التعديل، لأن تطبيق التعديل المقترح سيكون على الإصدارات الحكومية الجديدة دون غيرها، وليس بأثر رجعي.

    وأشار البنك في بيانه، إلى أن اتحاد بنوك مصر أكد في مقترحاته عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.

    وهبط سعر سهم البنك التجاري الدولي خلال تعاملات الأمس إلى أدنى مستوى في عامين منخفضًا بنسبة 2.7%، لكنه تحول إلى الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.7%.

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