"القومي للإدارة" ينضم لعضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية منتصف يناير

القاهرة - مصراوي:

أعلن المعهد القومي للإدارة، انضمامه لعضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية ببروكسل، منتصف يناير المقبل، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار حرص المعهد على تنمية علاقاته بالمؤسسات الدولية الفاعلة في مجال تطوير وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، حيث يعد المعهد الدولي للعلوم الإدارية هو القائد والمنسق للتعاون في مجالات الإدارة العامة ذات الاهتمام المشترك بين 90 دولة من الدول الأعضاء به.

وذكرت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، أن الانضمام لعضوية المعهد الدولي يأتي انطلاقا من حرص المعهد القومي للإدارة على العمل من أجل تحسين مركز مصر ضمن مؤشرات الحوكمة العالمية، وبما يتسق مع خطة بناء القدرات التي تتبناها الحكومة كمرتكز أساسي من محاور برنامج الإصلاح الإداري.

وأضافت السعيد أن الانضمام للمعهد يمثل خطوة جيدة في سبيل تنمية علاقات المعهد مع كافة المؤسسات الدولية والتي تسهم في تحقيق أهداف الخطة التدريبية للمعهد، ودعم البرامج التدريبية والعملية التي يقدمها المعهد في إطار تحقيق محور بناء القدرات.

وأشارت الوزيرة إلى السلسلة المستمرة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقوم بها المعهد حالياً بشكل متسلسل ومتتابع لتحقيق الأهداف المرجوة منها بأسرع وقت ممكن.

ويعتبر المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، رابطة دولية علمية تم إنشاؤها عام 1930 كمنظمة دولية غير حكومية، تتركز أنشطتها على دراسة الإدارة العامة وتوفير محفل دولي تعرض فيه الخبرات العملية والتحليلات النظرية للخبراء في الإدارة العامة من جميع أنحاء العالم ومن جميع الثقافات.

ويعقد المعهد كل عام ثلاثة مؤتمرات دولية في ثلاث بلدان حول العالم، ويستضيف أكثر من 700 وفد ممثلين لمختلف دول العالم، ويقوم بنشر آلاف الكتب، بالإضافة لأربعة أعداد من المجلة الدولية للعلوم الإدارية بثلاث لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والصينية.