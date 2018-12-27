اليوم آخر موعد للاستفادة من خصم 70% من رسوم تأخير سداد الضرائب

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها، إن اليوم الخميس هو آخر أيام المهلة الخاصة باستفادة ممولي الضرائب من الإعفاء بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بحسب ما ينص عليه القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعفاء (بنسبة 50% من مقابل التأخير) ستبدأ غدا الجمعة ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2018.

وأشارت إلى أنه نظرا لإقبال الممولين على كافة المأموريات الضريبية لسداد الضرائب المستحقة والاستفادة من المرحلة الثانية بنسبة 70%، أصدرت مصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين تعليمات تنفيذية إلى جميع المأموريات الضريبية بمد ساعات العمل حتى الساعة 8 مساءً لاستقبال ممولي الضرائب.

وأكدت المالية أنه لن يتم إغلاق أبواب المأموريات اليوم حتى الانتهاء من آخر ممول متواجد بالمأموريات لسداد الضريبة المستحقة.

وطالبت المالية جميع المسجلين والممولين بسرعة التوجه للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها اليوم الخميس.

وذكرت أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في المرحلة الأولى لها كانت بنسبة 90%، وحققت فوائد أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه حيث تنازلت الدولة عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد.

وأشارت إلى أن العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية استفادت من المرحلة الأولى من المبادرة، ولا تزال الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.