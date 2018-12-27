بعدما قفزت 8%.. أسعار النفط تتراجع اليوم بسبب مخاوف اقتصادية

القاهرة – وكالات:

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قفزت 8% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تخمة المعروض النفطي والقلق من فتور الاقتصاد العالمي مما ضغط على الأسعار التي تلقت بعض الدعم من صعود أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4% إلى 54.25 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت 8% إلى 54.47 دولار للبرميل أمس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.56% إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7% إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ونزل الخامان نحو 40% عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا خلال اجتماع الشهر الجاري على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني.

وسجل إنتاج النفط مستويات مرتفعة قياسية أو اقترب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية حيث ضخت الولايات المتحدة 11.6 مليون برميل من الخام وهو ما يتجاوز الإنتاج السعودي والروسي.

وقد تتلقى أسعار النفط دعما بفعل ما ورد في مسح مبدئي أجرته رويترز يوم الأربعاء وتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر في رابع أسبوع على التوالي من التراجعات.

وينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات اليوم الخميس بينما تعلن إدارة معلومات الطاقة تقريرها يوم الجمعة.