  • عاجل:مبارك على كرسي ومرسي في القفص.. محاكمة اقتحام السجون (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    الصادرات المصرية لشرق آسيا تقفز بنسبة 126% خلال العام الماضي

    02:29 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    الصادرات المصرية لشرق آسيا تقفز بنسبة 126% خلال العام الماضي

    ارشيفية

    كتبت- شيماء حفظي:

    ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا بنسبة 126% خلال العام الماضي، لتسجل 41.8 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار جنيه خلال العام 2016، بحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

    وأظهرت نشرة التجارة الخارجية مع دول شرق آسيا (ماليزيا، والصين، والهند، وأندونيسيا، وباكستان، وتايلاند، وسنغافورة، وبنجلاديش) زيادة واردات مصر خلال 2017، إلى 300.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 64.5%.

    واحتلت الهند المرتبة الأولى لصادرات مصر، حيث سجلت الصادرات خلال العام الماضي 16 مليار جنيه بنسبة زيادة 147.8%، وأبرزها صادرات البترول الخام.

    فيما احتلت الصين المرتبة الأولى في الواردات، حيث بلغت واردات مصر خلال 2017 منها، نحو 144.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 60% عن العام السابق، وفقا لبيانات النشرة.

    الصادرات المصرية آسيا ماليزيا الصين الهند أندونيسيا

    الخبر التالى:

    مصر تتعهد للبنك الدولي برفع أسعار الوقود للحصول على قرض المليار دولار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان