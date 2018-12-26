الصادرات المصرية لشرق آسيا تقفز بنسبة 126% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا بنسبة 126% خلال العام الماضي، لتسجل 41.8 مليار جنيه، مقابل 18.5 مليار جنيه خلال العام 2016، بحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية مع دول شرق آسيا (ماليزيا، والصين، والهند، وأندونيسيا، وباكستان، وتايلاند، وسنغافورة، وبنجلاديش) زيادة واردات مصر خلال 2017، إلى 300.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 64.5%.

واحتلت الهند المرتبة الأولى لصادرات مصر، حيث سجلت الصادرات خلال العام الماضي 16 مليار جنيه بنسبة زيادة 147.8%، وأبرزها صادرات البترول الخام.

فيما احتلت الصين المرتبة الأولى في الواردات، حيث بلغت واردات مصر خلال 2017 منها، نحو 144.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 60% عن العام السابق، وفقا لبيانات النشرة.