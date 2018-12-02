وزير المالية: "عندنا تلاجات وغسالات محلية.. واللي عايز يستورد يدفع"

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مصر لديها مصانع ثلاجات وغسالات وغيرها من الصناعات ذات الجودة العالية، والتي تقوم بتصديرها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة، للتعليق على قرار رفع سعر الدولار الجمركي، أن القرار يستهدف حماية الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير: "رفعنا الدولار الجمركي لسعره المعلن من البنك المركزي على السلع تامة الصنع التي لها مثيل محلي.. وبعض الأصناف الأخرى غير الضرورية.. وعندنا مصانع في مصر للثلاجات والغسالات وغيره.. لكن لو أنت عايز تستورد منتج تام الصنع بالكامل من برة.. يبقى تدفع بالسعر الحقيقي، كما هو معمول به في العالم كله".

وقررت وزارة المالية يوم الجمعة الماضي رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وحددت الوزارة أمس السبت سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.79 جنيه للدولار الواحد، تبدأ من اليوم وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وقال الوزير اليوم إن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في مجالات جديدة وتوفير فرص العمل وضمان منافسة عادلة للمنتج المحلي.

"أنا عايز أشجع مستثمر أنه يصنع ويجمع تليفون محمول أو كمبيوتر في مصر ويشغل ناس.. لكن لو عايز تستورده بالكامل من بره يبقى لازم يكون وفق السعر العادي في البنك المركزي"، على حد قوله.

وأكد الوزير على أن تعديل سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الضرورية" وتثبيته للسلع الأساسية والغذائية ومدخلات الإنتاج والخامات، لن يكون له تأثير تضخمي على أسعار السلع.

وقال معيط، إن تعديل سياسة تسعير الدولار الجمركي تعطي ميزة نسبية للمنتجين المحلين من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية والعمالة.

وأضاف معيط إن وزارة المالية تحدد سعر الدولار الجمركي بشكل شهري، وأنها ستراجع تأثير رفعه على السوق.

"لو لقينا إن في سلع عملت تأثير تصخمي هندرسها ومعنديش مشكلة نرجع الدولار الجمركي عليها إلى 16 جنيها مرة أخرى"، بحسب معيط.

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