بمناسبة "الكريسماس".. محلات الملابس تبدأ تخفيضات تصل إلى 20%

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كتبت- دينا خالد:

أعلنت بعض محلات الملابس تخفيضات على الملابس الشتوية تصل إلى 20% مع اقتراب رأس السنة الميلادية "الكريسماس"، بحسب يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية.

وقال زنانيري لمصراوي، إن هذه التخفيضات هي محاولة من بعض المحلات لتنشيط السوق، نظرا لحالة الركود التي يعاني منها قطاع الملابس نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار الملابس الشتوي، خلال الموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الماضي، بحسب زنانيري.

وأرجع زنانيري ارتفاع الأسعار، إلى زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج "الكهرباء والمياه وكذلك أجور العمالة التي ارتفعت نتيجة لزيادة أسعار المواصلات والسجائر.. جميعها أثرت على أسعار الملابس الشتوية".

ويرى زنانيري، أن أفضل وقت لشراء الملابس الشتوية، خاصة مع الارتفاع الحالي للأسعار، هو فترة الأوكازيون الشتوي والمقرر أن تبدأ مع أول يناير المقبل.

"الأوكازيون الشتوي العام هيبدأ في بداية أو منتصف يناير المقبل، بتخفيضات سوف تصل إلى 50%، وبمشاركة أغلب المحلات"، بحسب زنانيري.

وبدأ الأوكازيون الشتوي رسميا الموسم الماضي، في منتصف يناير، واستمر حتى عيد الأم بتخفضيات تتراوح نسبتها ما بين 20 إلى 50%.